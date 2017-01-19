Отец избил 13-летнего сына за плохие оценки

37-летний житель Прокопьевска жестоко избил собственного сына.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, между отцом и сыном состоялся разговор по поводу успеваемости в школе. В ходе беседы мальчик нагрубил родителю, тот разозлился и несколько раз ударил сына по лицу и кулаком в живот. На следующий день мальчика увезли в больницу, он жаловался на боли в животе. Врачи обнаружили у подростка разрыв селезенки.

Следственные органы возбудили в отношении отца ребенка уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Семья поставлена на профилактический учет.