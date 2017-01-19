Отец избил 13-летнего сына за плохие оценки
У мальчика диагностирован разрыв селезенки.
У мальчика диагностирован разрыв селезенки.
37-летний житель Прокопьевска жестоко избил собственного сына.
Как сообщает
Следственные органы возбудили в отношении отца ребенка уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Семья поставлена на профилактический учет.