Красноярские библиотекари создают литературную карту края

Библиотекари Красноярского края совместными усилиями создают литературную карту региона.

Проект «Литературная карта Красноярского края» реализуется государственной универсальной научной библиотекой еще с 2015 года. В прошлом году к работе над картой подключились сотрудники городских и районных библиотек 26 территорий региона. Сейчас к работе приступили новые библиотеки.

В министерство культуры края отмечают, что совместная работа позволит сделать «Литературную карту Красноярского края» исчерпывающе полной региональной литературной энциклопедией.