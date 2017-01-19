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08:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские библиотекари создают литературную карту края

Совместная работа позволит сделать карту исчерпывающе полной региональной литературной энциклопедией.

Библиотекари Красноярского края совместными усилиями создают литературную карту региона.

Проект «Литературная карта Красноярского края» реализуется государственной универсальной научной библиотекой еще с 2015 года. В прошлом году к работе над картой подключились сотрудники городских и районных библиотек 26 территорий региона. Сейчас к работе приступили новые библиотеки.

В министерство культуры края отмечают, что совместная работа позволит сделать «Литературную карту Красноярского края» исчерпывающе полной региональной литературной энциклопедией.

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