Николай Басков расстроил поклонников отказом приехать в Екатеринбург

Николай Басков расстроил уральских поклонников отказом приехать в Екатеринбург.

Народный артист России отменил свой концерт в столице Урала. Выступление Николая Баскова должно было пройти в преддверии международного женского дня 7 марта в ККТ «Космос», однако, по данным организаторов, концерт отменяется по техническим причинам.

Певец собирался порадовать уральцев новым шоу «Игра», не имеющим аналогов на российской сцене. «Это театрализованное и костюмированное представление, отличающееся невероятным размахом», — сообщается на сайте Kassir.ru. Стоимость билетов — тоже не без размаха. Цена стартовала от 1800 рублей, а самый дорогой билет стоил 5500 руб.

Отметим, что золотой голос России отменил свое выступление и в Челябинске, где он должен был выступить 5 марта.