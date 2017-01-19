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08:52 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Николай Басков расстроил поклонников отказом приехать в Екатеринбург

Музыкант отменил запланированные выступления в столицах Южного и Среднего Урала.

Николай Басков расстроил уральских поклонников отказом приехать в Екатеринбург.

Народный артист России отменил свой концерт в столице Урала. Выступление Николая Баскова должно было пройти в преддверии международного женского дня 7 марта в ККТ «Космос», однако, по данным организаторов, концерт отменяется по техническим причинам.

Певец собирался порадовать уральцев новым шоу «Игра», не имеющим аналогов на российской сцене. «Это театрализованное и костюмированное представление, отличающееся невероятным размахом», — сообщается на сайте Kassir.ru. Стоимость билетов — тоже не без размаха. Цена стартовала от 1800 рублей, а самый дорогой билет стоил 5500 руб.

Отметим, что золотой голос России отменил свое выступление и в Челябинске, где он должен был выступить 5 марта.

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