В конкурсе «Педагогический звездопад» приняли участие более 100 хабаровчан

Конкурсантов оценивают в восьми номинациях. Две из них — новые. Впервые награды получат педагоги, которые работают по адаптированным образовательным программам с особыми детьми. Также появилась отдельная номинация для молодых учителей.

Итоги первого этапа будут подведены 31 января, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».