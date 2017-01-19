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08:08 (мск), источник: Губерния онлайн

В конкурсе «Педагогический звездопад» приняли участие более 100 хабаровчан

Жюри конкурса «Педагогический звездопад» закончило прием заявок. В этом году за звание лучшего учителя борются 128 хабаровчан.

Источник: РИА "Новости"

Конкурсантов оценивают в восьми номинациях. Две из них — новые. Впервые награды получат педагоги, которые работают по адаптированным образовательным программам с особыми детьми. Также появилась отдельная номинация для молодых учителей.

Итоги первого этапа будут подведены 31 января, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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