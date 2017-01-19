В конкурсе «Педагогический звездопад» приняли участие более 100 хабаровчан
Жюри конкурса «Педагогический звездопад» закончило прием заявок. В этом году за звание лучшего учителя борются 128 хабаровчан.
Жюри конкурса «Педагогический звездопад» закончило прием заявок. В этом году за звание лучшего учителя борются 128 хабаровчан.
Конкурсантов оценивают в восьми номинациях. Две из них — новые. Впервые награды получат педагоги, которые работают по адаптированным образовательным программам с особыми детьми. Также появилась отдельная номинация для молодых учителей.
Итоги первого этапа будут подведены 31 января, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».