Защита Алексея Петрова в Иркутске готова в трудовом споре с ИГУ идти до ЕСПЧ

Адвокат политолога, экс-заместителя декана исторического факультета Иркутского госуниверситета Алексея Петрова, которому сегодня, 19 января, отказали в удовлетворении исковых требований к руководству вуза, намерен идти до Европейского суда по правам человека. Вячеслав Иванец рассказал, что они обязательно воспользуются отведенной законом мерой по подаче апелляции в Иркутский областной суд, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

— Судья нам отказала полностью в иске. Решение будет подготовлено к 22 января, после этого у нас будет месяц на подготовку апелляции в вышестоящую инстанцию. Мы этой возможностью обязательно воспользуемся. Если не получится, будем готовить обращение в Европейский суд по правам человека, потому что нарушения очень серьезные. Нет ни одного документа, который более-менее подтверждал бы вину Петрова в прогуле, — заключил адвокат Вячеслав Иванец.

Сам Алексей Петров также не намерен соглашаться с решением Кировского районного суда и будет продолжать отстаивать свои интересы.

— Мы будем продолжать доказывать справедливость в этом городе, — сказал Алексей Петров.

Напомним, заместителя декана исторического факультета ИГУ Алексея Петрова уволили из Иркутского госуниверситета 16 ноября 2016 года. Преподаватель написал об этом в личном аккаунте в Facebook.

Нешуточные страсти вокруг анонимного заявления, написанного на преподавателя Иркутского госуниверситета, доцента, политолога Алексея Петрова, разгорелись в областном центре. Прокуратура вела проверку фактов, изложенных в заявлении. Федеральные СМИ (в частности, Lenta.ru) писали о том, что причиной увольнения Алексея Петрова могли стать его политические взгляды и активность. Между тем 27 октября его даже попросили уволиться по собственному желанию. Ректор ИГУ Александр Аргучинцев в своем блоге написал, что проверка касалась исключительно вопросов трудового законодательства и не имела никакого отношения к политическим взглядам Алексея Петрова.