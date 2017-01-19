Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое стиль «эко» в интерьере?
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Наследник миллиардера: где работает сын Абрамовича (фото)
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Толкалина и Кончаловский расстались
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
12:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Защита Алексея Петрова в Иркутске готова в трудовом споре с ИГУ идти до ЕСПЧ

Кировский районный суд отказал в исковых требованиях политолога к руководству вуза.

Источник: IrkutskMedia.ru

Адвокат политолога, экс-заместителя декана исторического факультета Иркутского госуниверситета Алексея Петрова, которому сегодня, 19 января, отказали в удовлетворении исковых требований к руководству вуза, намерен идти до Европейского суда по правам человека. Вячеслав Иванец рассказал, что они обязательно воспользуются отведенной законом мерой по подаче апелляции в Иркутский областной суд, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

— Судья нам отказала полностью в иске. Решение будет подготовлено к 22 января, после этого у нас будет месяц на подготовку апелляции в вышестоящую инстанцию. Мы этой возможностью обязательно воспользуемся. Если не получится, будем готовить обращение в Европейский суд по правам человека, потому что нарушения очень серьезные. Нет ни одного документа, который более-менее подтверждал бы вину Петрова в прогуле, — заключил адвокат Вячеслав Иванец.

Сам Алексей Петров также не намерен соглашаться с решением Кировского районного суда и будет продолжать отстаивать свои интересы.

— Мы будем продолжать доказывать справедливость в этом городе, — сказал Алексей Петров.

Напомним, заместителя декана исторического факультета ИГУ Алексея Петрова уволили из Иркутского госуниверситета 16 ноября 2016 года. Преподаватель написал об этом в личном аккаунте в Facebook.

Нешуточные страсти вокруг анонимного заявления, написанного на преподавателя Иркутского госуниверситета, доцента, политолога Алексея Петрова, разгорелись в областном центре. Прокуратура вела проверку фактов, изложенных в заявлении. Федеральные СМИ (в частности, Lenta.ru) писали о том, что причиной увольнения Алексея Петрова могли стать его политические взгляды и активность. Между тем 27 октября его даже попросили уволиться по собственному желанию. Ректор ИГУ Александр Аргучинцев в своем блоге написал, что проверка касалась исключительно вопросов трудового законодательства и не имела никакого отношения к политическим взглядам Алексея Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые эпизоды могут появиться в деле дачных воров из Ангарска
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
В российских квартирах станет светлее
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь