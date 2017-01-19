Защита Алексея Петрова в Иркутске готова в трудовом споре с ИГУ идти до ЕСПЧ
Кировский районный суд отказал в исковых требованиях политолога к руководству вуза.
Кировский районный суд отказал в исковых требованиях политолога к руководству вуза.
Адвокат политолога,
— Судья нам отказала полностью в иске. Решение будет подготовлено к 22 января, после этого у нас будет месяц на подготовку апелляции в вышестоящую инстанцию. Мы этой возможностью обязательно воспользуемся. Если не получится, будем готовить обращение в Европейский суд по правам человека, потому что нарушения очень серьезные. Нет ни одного документа, который
Сам Алексей Петров также не намерен соглашаться с решением Кировского районного суда и будет продолжать отстаивать свои интересы.
— Мы будем продолжать доказывать справедливость в этом городе, — сказал Алексей Петров.
Напомним, заместителя декана исторического факультета ИГУ Алексея Петрова уволили из Иркутского госуниверситета 16 ноября 2016 года. Преподаватель написал об этом в личном аккаунте в Facebook.
Нешуточные страсти вокруг анонимного заявления, написанного на преподавателя Иркутского госуниверситета, доцента, политолога Алексея Петрова, разгорелись в областном центре. Прокуратура вела проверку фактов, изложенных в заявлении. Федеральные СМИ (в частности, Lenta.ru) писали о том, что причиной увольнения Алексея Петрова могли стать его политические взгляды и активность. Между тем 27 октября его даже попросили уволиться по собственному желанию. Ректор ИГУ Александр Аргучинцев в своем блоге написал, что проверка касалась исключительно вопросов трудового законодательства и не имела никакого отношения к политическим взглядам Алексея Петрова.