Красноярцы обвиняют фитнес-клуб в затянувшемся ремонте

Жители Красноярска массово жалуются в социальных сетях на махинации с абонементами в сети фитнес-клубов «Red». Посты с претензиями начали появляться в различных пабликах еще в декабре прошлого года.

«Моя история такова: купила годовой абонемент в “Адмирал” (на Водопьянова) в апреле этого года. Пришла в первый раз и тут тренер меня спрашивает, знаю ли я о том, что клуб через месяц будет закрыт на реставрацию? Хотела вернуть абонемент, но уговорили подождать до СЕНТЯБРЯ. Вот жду))», — написала одна из клиентов клуба.

«Пишу про “замечательный” фитнес-клуб “Рэд”! Приобрела годовую карту в “Адмирал” (который на Водопьяного был) походила с подругой два месяца —счастлива!) Спасибо за это! По итогу нам сообщают, что этот клуб закрывается, но будет более масштабный фитнес-клуб с другим названием! И должен он открыться в сентябре! В сентябре так и не открылись, перенесли на октябрь, потом на 30 ноября! Потом сказали: “Через две недели откроемся”! По итогу ни зала, ни денег, ничего так и не увидела!», — рассказывает другая красноярка.

По словам клиентов, перед закрытием клуба красноярцев якобы «атаковали» менеджеры, которые предлагали абонементы с хорошей скидкой. Но про предстоящий ремонт здания клиентам не говорили. В результате, на претензии людей никто не отвечал, а посты с жалобами в специализированной группе удалялись. Любителям спорта даже советовали написать коллективную жалобу в прокуратуру.

На сайте фитнес-клуба «Рэд» спустя полгода появилась информация, что в клубе «Рэд Эко» все же состоялось техническое открытие, но пока там продолжаются ремонтные работы.

«Как можно приглашать людей на техническое открытие в клуб, в котором ничего не готово? Да это даже клубом назвать стыдно, ничего не готово, везде мусор, рабочие, пыль, грязь. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать! При этом менеджеры говорят приходите, занимайтесь. Где там заниматься? Рядом с рабочими? Душевая также не готова», — написала после открытия одна из клиенток.

Несмотря на отрицательные отзывы о клубе, менеджеры информацию о неудовлетворительном состоянии залов и душевых опровергли. В телефонном разговоре с корреспондентом Sibnovosti.ru работник сети сообщил, что полный запуск клуба состоится уже 1 февраля. Но и сейчас заниматься в залах можно без вреда для здоровья, сообщил собеседник.

Добавим, что сейчас планируется открытие клуба «Небо» в ТЦ «Красноярье» от этой же сети. Купившие абонементы красноярцы уже интересуется, когда на правом берегу появится новый спортивный зал. В комментариях к посту администратор группы отвечает, что открытие намечено на 1 квартал 2017 года.