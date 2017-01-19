Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Толкалина и Кончаловский расстались
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве
«Реал» проиграл «Сельте» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
18Инаугурации прошлого
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
08:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы обвиняют фитнес-клуб в затянувшемся ремонте

Обманутым красноярцам предлагают написать коллективную жалобу.

Жители Красноярска массово жалуются в социальных сетях на махинации с абонементами в сети фитнес-клубов «Red». Посты с претензиями начали появляться в различных пабликах еще в декабре прошлого года.

«Моя история такова: купила годовой абонемент в “Адмирал” (на Водопьянова) в апреле этого года. Пришла в первый раз и тут тренер меня спрашивает, знаю ли я о том, что клуб через месяц будет закрыт на реставрацию? Хотела вернуть абонемент, но уговорили подождать до СЕНТЯБРЯ. Вот жду))», — написала одна из клиентов клуба.

«Пишу про “замечательный” фитнес-клуб “Рэд”! Приобрела годовую карту в “Адмирал” (который на Водопьяного был) походила с подругой два месяца —счастлива!) Спасибо за это! По итогу нам сообщают, что этот клуб закрывается, но будет более масштабный фитнес-клуб с другим названием! И должен он открыться в сентябре! В сентябре так и не открылись, перенесли на октябрь, потом на 30 ноября! Потом сказали: “Через две недели откроемся”! По итогу ни зала, ни денег, ничего так и не увидела!», — рассказывает другая красноярка.

По словам клиентов, перед закрытием клуба красноярцев якобы «атаковали» менеджеры, которые предлагали абонементы с хорошей скидкой. Но про предстоящий ремонт здания клиентам не говорили. В результате, на претензии людей никто не отвечал, а посты с жалобами в специализированной группе удалялись. Любителям спорта даже советовали написать коллективную жалобу в прокуратуру.

На сайте фитнес-клуба «Рэд» спустя полгода появилась информация, что в клубе «Рэд Эко» все же состоялось техническое открытие, но пока там продолжаются ремонтные работы.

«Как можно приглашать людей на техническое открытие в клуб, в котором ничего не готово? Да это даже клубом назвать стыдно, ничего не готово, везде мусор, рабочие, пыль, грязь. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать! При этом менеджеры говорят приходите, занимайтесь. Где там заниматься? Рядом с рабочими? Душевая также не готова», — написала после открытия одна из клиенток.

Несмотря на отрицательные отзывы о клубе, менеджеры информацию о неудовлетворительном состоянии залов и душевых опровергли. В телефонном разговоре с корреспондентом Sibnovosti.ru работник сети сообщил, что полный запуск клуба состоится уже 1 февраля. Но и сейчас заниматься в залах можно без вреда для здоровья, сообщил собеседник.

Добавим, что сейчас планируется открытие клуба «Небо» в ТЦ «Красноярье» от этой же сети. Купившие абонементы красноярцы уже интересуется, когда на правом берегу появится новый спортивный зал. В комментариях к посту администратор группы отвечает, что открытие намечено на 1 квартал 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярском крае от бронхита умерла полуторагодовалая девочка
Маккейн предупредил Трампа по поводу смягчения санкций
Путину присудили премию Уго Чавеса
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
Спасатели в Италии пробиваются к заблокированному лавиной отелю
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве Впервые в сезоне этап Кубка мира пройдет без спринта и гонок преследования
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого состоялся 93 года назад
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь