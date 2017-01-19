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08:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Стихийные парковки во Владивостоке добрались до святого

Одну из стихийных парковок — прямо в районе Триумфальной арки на улице Петра Великого — корреспондент ИА «Дейта» посетил накануне.

Источник: ДЕЙТА

Позвали туда, на перекресток Корабельной Набережной и улицы Петра Великого возмущённые горожане. По их словам, в последнее время автомашины владельцы бросают не только на улице Петра Великого вдоль размещающихся здесь музея и театра кукол. Нередко автомашины паркуют на территории мемориального комплекса Боевой славы ТОФ чуть ли не под кораблем-памятником С-56, несмотря на установленные здесь запрещающие знаки и информационные таблички.

Особенно тревожными для отдыхающих в районе арки и здешнего парка становятся выходные дни, когда на улице Петра Великого «толпятся» буквально десятки незаконно припаркованных автомашин; к тому же поскользнувшийся прохожий или упавший ребенок нередко оказывается в опасной близости от маневрирующих здесь свадебных кортежей, нередко останавливающихся для фотосессии прямо под Триумфальной аркой.

По словам сотрудников лодки-музея С-56, в последние полгода сотрудники ГИБДД Владивостока стали заметно реже контролировать здешний транспортный узел (да и другие места незаконных автопарковок в центре города Владивостока, на той же Светланской) на предмет нарушений правил стоянки автомашин: «Как будто после Пушкарева их контролировать стало некому…».

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