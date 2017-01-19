Стихийные парковки во Владивостоке добрались до святого

Позвали туда, на перекресток Корабельной Набережной и улицы Петра Великого возмущённые горожане. По их словам, в последнее время автомашины владельцы бросают не только на улице Петра Великого вдоль размещающихся здесь музея и театра кукол. Нередко автомашины паркуют на территории мемориального комплекса Боевой славы ТОФ чуть ли не под кораблем-памятником С-56, несмотря на установленные здесь запрещающие знаки и информационные таблички.

Особенно тревожными для отдыхающих в районе арки и здешнего парка становятся выходные дни, когда на улице Петра Великого «толпятся» буквально десятки незаконно припаркованных автомашин; к тому же поскользнувшийся прохожий или упавший ребенок нередко оказывается в опасной близости от маневрирующих здесь свадебных кортежей, нередко останавливающихся для фотосессии прямо под Триумфальной аркой.