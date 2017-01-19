Смог ограничил видимость на дорогах Челябинска
Автомобилисты просто не замечают друг друга в густой дымке, что приводит к ДТП.
Автомобилисты просто не замечают друг друга в густой дымке, что приводит к ДТП.
В Челябинске смог осложняет дорожное движение —
Так, жители Металлургического района выложили видеоролик, где видимость на трассе не превышает пары десятков метров. Судя по видеозаписи, для двух автолюбителей «езда вслепую» закончилась столкновением.
Напомним, что до семи часов вечера 19 января в Карабаше и Челябинске сохранятся неблагоприятные метеорологические условия второй степени опасности, в Сатке, Троицке, Коркино и Магнитогорске — первой.
По прогнозу, рассеиваться дымка начнет только в
НМУ синоптики объясняют слабым ветром неблагоприятного направления — для Челябинска это, в основном,
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