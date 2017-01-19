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08:46 (мск), источник: dostup1.ru

Смог ограничил видимость на дорогах Челябинска

Автомобилисты просто не замечают друг друга в густой дымке, что приводит к ДТП.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске смог осложняет дорожное движение — из-за густой дымки водители часто просто не замечают друг друга, что приводит к авариям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, жители Металлургического района выложили видеоролик, где видимость на трассе не превышает пары десятков метров. Судя по видеозаписи, для двух автолюбителей «езда вслепую» закончилась столкновением.

Напомним, что до семи часов вечера 19 января в Карабаше и Челябинске сохранятся неблагоприятные метеорологические условия второй степени опасности, в Сатке, Троицке, Коркино и Магнитогорске — первой.

По прогнозу, рассеиваться дымка начнет только в пятницу-субботу, когда в регионе усилится ветер.

НМУ синоптики объясняют слабым ветром неблагоприятного направления — для Челябинска это, в основном, северо-восточное, и ночной инверсией (аномальное распределение температуры воздуха по высоте, когда вместо нормального и наиболее часто наблюдаемого в тропосфере ее понижения в некотором слое отмечается повышение).

Все лечебные учреждения и аптеки сориентированы на оказание медицинской помощи южноуральцам, предрасположенным к бронхо-легочным заболеваниям.

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