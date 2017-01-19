Смог ограничил видимость на дорогах Челябинска

В Челябинске смог осложняет дорожное движение — из-за густой дымки водители часто просто не замечают друг друга, что приводит к авариям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, жители Металлургического района выложили видеоролик, где видимость на трассе не превышает пары десятков метров. Судя по видеозаписи, для двух автолюбителей «езда вслепую» закончилась столкновением.