Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Ростове почти на 5%
Эпидемический порог по ОРВИ превышен в донской столице почти на 5%.
Эпидемический порог по ОРВИ превышен в донской столице почти на 5%.
Как сообщает
«Показатель на 10 тыс. населения составил 47,8, что выше на 4,7% эпидемического порога», — говорится в сообщении.
В Ростовской области за тот же период зафиксировано более 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 40,4 на 10 тыс. населения, что на 16,1% ниже эпидпорога.
Сообщается, что у 36 заболевших в регионе за неделю выявлен грипп А (H3N2).