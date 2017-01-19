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10:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Ростове почти на 5%

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в донской столице почти на 5%.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора, в период с 9 по 15 января в Ростове выявлено более 5,3 тыс. заболевших ОРВИ.

«Показатель на 10 тыс. населения составил 47,8, что выше на 4,7% эпидемического порога», — говорится в сообщении.

В Ростовской области за тот же период зафиксировано более 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 40,4 на 10 тыс. населения, что на 16,1% ниже эпидпорога.

Сообщается, что у 36 заболевших в регионе за неделю выявлен грипп А (H3N2).

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