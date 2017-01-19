На выходных в Новосибирске потеплеет почти до 0°
Ожидается, что в городе будет идти небольшой снег.
Ожидается, что в городе будет идти небольшой снег.
На выходных в Новосибирске потеплеет почти до 0°, об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды».
По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в четверг столбик термометра покажет -18°C, ясно.
В ночь на пятницу температура составит -8 °C, днем -10 °C, небольшой снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -5°C, днем -2°C, небольшой снег.
Ночью в воскресенье температура составит -10°C, днем -7°C, снег.
По прогнозу «Gismeteo», днем в четверг температура составит -21 °C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит -23 °C, днем -16, °C, небольшой снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -10°C, днем -9 °C, небольшой снег.
Ночью в воскресенье температура составит -13 °C, днем -14°C, снег.