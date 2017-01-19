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08:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Около шести тысяч челябинцев окунулись в крещенскую купель

Сегодня, 19 января, верующие отмечают праздник Крещения Господня, который входит в число двенадцати основных — двунадесятых — праздников церкви. В этот день вспоминают, как Господь наш Иисус Христос, достигнув тридцати лет, принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили в епархии, в Крещенский Сочельник митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершил литургию и всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В полночь митрополит Никодим совершил литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который расположен на берегу озера Смолино. После литургии, около 2 часов ночи, верующие прошли крестным ходом, и владыка Никодим освятил воды озера Смолино.

Священники многих храмов Челябинской епархии после богослужений также освятили воды в открытых водоемах.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова, в ночь с 18 на 19 января в крещенскую прорубь окунулось около 6 тысяч человек, из них около трех тысяч человек — в крещенскую купель возле православного храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», около 1,6 тысячи человек — в поселке Сосновка. В целом, серьезных происшествий не произошло.

На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением и называется крещенской. Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке. В крещенские дни верующие должны поделиться святой водой со своими близкими и родными. Это должно принести людям радость и поддержать их в испытаниях. В епархии отмечают, что освященная вода может принести пользу лишь тем, кто искренне верит в Бога и старается жить благочестиво.

В епархии напоминают, что главное в день Крещения Господня — посетить богослужение, вспомнить о важности празднуемого евангельского события, поблагодарить Бога за его милость к человеческому роду.

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