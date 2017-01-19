Водители вынуждены оставлять авто на дорогах из-за нерасчищенных парковок
Снегопады прекратились неделю назад, а парковочные места до сих пор не расчищены. Кроме того, неизвестно, кто должен этим заниматься.
Снегопады прекратились неделю назад, а парковочные места до сих пор не расчищены. Кроме того, неизвестно, кто должен этим заниматься.
В Управлении общественного транспорта говорят, что это не входит в их обязанности. А в управлении
Большинство парковочных мест до сих пор не расчищены от снега. Автовладельцам приходится оставлять машины, где придётся.
«Очень трудно. Паркуемся прямо на дороге, а это опасно».
«Действительно тяжело приходится. Но ведь этот участок ничей, вот и дела до него нет никому».
В мэрии лишь руками разводят.
«Пока не установлено, кто должен их расчищать. Этот проект должен был вступить в силу еще в 2016-м и тогда автоматически решился бы вопрос и с обслуживанием парковок», — сказал глава управления общественного транспорта Игорь Гамрецкий.
А в управлении
«После первого снегопада невозможно было ничего расчищать. Парковки расположены на такой территории, что не получится сделать это с помощью спецтехники, без привлечения работников. К тому ж, они находятся между деревьев, технике туда не добраться», — сообщил глава управления ЖКХ Пётр Гонтя.
В прошлом году на обустройство новых парковочных мест в столице выделили 25 миллионов леев.