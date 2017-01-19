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09:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Екатеринбург — один из лучших для путешествий в 2017 году

Сервис поиска отелей проанализировал результаты ранних бронирований на весенний и летний сезоны 2017 года и выявил самые популярные города для путешествий по России. Рейтинг составлен по данным броней отелей с 1 марта по 31 августа 2017 года.

Источник: Uralpress.ru

В списке самых привлекательных мест для путешествий по России Екатеринбург занимает шестое место по популярности. По данным сервиса, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Екатеринбурга в среднем на 3,5 ночи и платят за проживание 3,2 тысячи рублей в сутки.

Топ-10 самых популярных у туристов городов для путешествий по России в 2017 году составляют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар и Новосибирск.

В городах из первой десятки меньше всего потратят на проживание в отелях Нижнего Новгорода и Иркутска, а больше всего — в Москве и Екатеринбурге.

По прогнозам, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10 процентов.

Что касается только летнего сезона, что в первую десятку российских курортов входят Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Кисловодск, Алушта, Феодосия, Севастополь, Хужир (Байкал) и Светлогорск.

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