В Пермском крае Крещенские купания прошли без происшествий
Всего в Пермском крае в этом году для религиозного обряда сделано 65 купелей. В крещенскую ночь возле них дежурили сотрудники краевого МЧС.
Всего в Пермском крае в этом году для религиозного обряда сделано 65 купелей. В крещенскую ночь возле них дежурили сотрудники краевого МЧС.
В Перми к Крещению, которое православный мир отмечает 19 января, подготовили три купели. В Свердловском районе — на улице Пристанционная, 38 (на территории
В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории Храма Богоявления Господня) и в районе Мотовилихинского пруда. В Пермском крае в общей сложности было сделано 65 купелей.
Как сообщили сотрудники краевого МЧС, ночью
Напомним, купаться можно до 27 января включительно.