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09:19 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае Крещенские купания прошли без происшествий

Всего в Пермском крае в этом году для религиозного обряда сделано 65 купелей. В крещенскую ночь возле них дежурили сотрудники краевого МЧС.

Источник: Новости Перми

В Перми к Крещению, которое православный мир отмечает 19 января, подготовили три купели. В Свердловском районе — на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря).

В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории Храма Богоявления Господня) и в районе Мотовилихинского пруда. В Пермском крае в общей сложности было сделано 65 купелей.

Как сообщили сотрудники краевого МЧС, ночью каких-либо происшествий во время купаний в купелях не зарегистрировано.

Напомним, купаться можно до 27 января включительно.

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