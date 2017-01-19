В Пермском крае Крещенские купания прошли без происшествий

В Перми к Крещению, которое православный мир отмечает 19 января, подготовили три купели. В Свердловском районе — на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря).



В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории Храма Богоявления Господня) и в районе Мотовилихинского пруда. В Пермском крае в общей сложности было сделано 65 купелей.



Как сообщили сотрудники краевого МЧС, ночью каких-либо происшествий во время купаний в купелях не зарегистрировано.



Напомним, купаться можно до 27 января включительно.