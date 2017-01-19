В Уфе появится скульптура матери, ждущей сына-моряка

При этом военные ­ выходцы из нашей сухопутной республики, имеют признанную славу не только на суше, но и на флоте.

Сегодня в регионе проживает свыше 43 тысяч моряков, более 35 уроженцев башкирской земли являются адмиралами. Еще далеко не все известно нам о наших легендарных земляках, но в последние годы активная работа Морского Собрания РБ под руководством Юлая Муратова позволила пролить свет на многие белые пятна истории.

Связь поколений.

В 2012 году Морское Собрание республики начал поддерживать Благотворительный фонд «УРАЛ». При его финансовой поддержке было организовано мероприятие, посвященное 200-­летию победы в Отечественной войне. Тогда в Уфу приехали 18 генералов, четыре адмирала, семь Героев России и Советского Союза — все уроженцы нашей республики. Некоторые военачальники по двадцать лет не были на родине!

«Мероприятие такого масштаба состоялось в республике впервые. И мы объединили не только моряков. Так появился Клуб адмиралов и генералов республики, — рассказывает руководитель Морского Собрания РБ Юлай Муратов. — Но главное — мы смогли наладить связь между поколениями, чтобы высший состав мог проводить в школах и вузах уроки мужества. После этого при поддержке фонда “УРАЛ” мы стали регулярно организовывать встречи с Героями России. Через Морское собрание фонд помогал и афганцам, и военному комиссариату. Мы выпустили более 30 фильмов, книги. Благодаря поддержке фонда смогли посетить Белоруссию, Курск, Североморск, Крым. Это колоссальная помощь и колоссальная отдача. Сейчас мы работаем с большим количеством общественных организаций республики».

Башкирия — родина 35 адмиралов!

Морское Собрание проводит огромную, в том числе и поисковую работу. По словам руководителя пресс-­службы организации, старшего мичмана Рината Иксанова, за последнее время была установлена связь с 5 найденными адмиралами — уроженцами нашей республики.

«Только на днях мы нашли 35­-го контр­адмирала — Александра Иванова родом из Стерлитамака. Он бывший начальник штаба тыла Тихоокеанского флота. Эта работа велась и будет продолжаться. К нам теперь ежегодно приезжает Мухаметшин Игорь Тимербулатович, уроженец Нефтекамска, начальник штаба, первый заместитель командующего Балтийским флотом, участвует в наших мероприятиях. Мы сделали музей, где на стенде представлены все наши адмиралы. Удивительно, как много своих выдающихся земляков, занимающих высокие должности на флоте мы не знаем. Причем большинство из них из села. Шаранский, Давлекановский, Кугарчинский районы дали наибольшее число адмиралов».

А чего стоят уроки мужества в учебных заведениях, кружки юных нахимовцев, организованные Морским Собранием РБ. Уфимская городская гимназия № 20, школы № 23, 156, Уфимский филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова — далеко не полный перечень таких учебных заведений.

Мощь ВМФ в Мемориальном комплексе.

Уже более двух лет в уфимском парке Победы Морское Собрание при финансовой поддержке фонда «УРАЛ» строится Мемориальный комплекс морякам Башкортостана. Сегодня важнейшая часть комплекса уже воздвигнута — это 21 тонная рубка атомной подводной лодки «К­306». Ее длина — 18 метров, высота — 3 метра, ширина — 3,6. Рубка была приобретена и транспортирована на средства мецената из Мурманской области, преодолев за шесть дней 3800 километров пути. Она заменила известный многим уфимцам памятник погибшим морякам­подводникам «Славянка», установленный в 2006 году напротив ипподрома «Акбузат» в память о трагедии с подлодкой «Курск».

На тех, кто впервые видит рубку в парке Победы, она производит огромное впечатление. Монументальное сооружение одновременно символизирует мощь военно-морского флота и заботу о моряках, сохранение памяти о них. А известна рубка тем, что в 1974 году «К-306» протаранила атомную подводную лодку США «Натаниэль Грин», несущую на борту баллистические ракеты. После этого американская субмарина отказалась от выполнения боевых задач и была надолго выведена из состава ВМС США.

Теперь у моряков Башкортостана есть свое основное место, где они могут собраться, вспомнить службу и боевых товарищей, тех, кто вернулся и тех, кому так и не удалось вернуться домой.

Нынешний этап строительства — это примыкающая к рубке Аллея славы с именами знаменитых моряков и скульптурой матери, ждущей сына­моряка. Сейчас территория облагорожена, залит фундамент, идет изготовление скульптуры. Планируется, что в этом году посетители парка Победы увидят готовый комплекс во всей красе. Он станет гармоничным продолжением мемориальной плиты и бюста дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

У Морского Собрания республики большие планы. Работа их интересна, востребована и самое главное, помогает сохранить память. А у того, кто хранит историю, всегда есть будущее.