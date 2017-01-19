В Лос-Анджелесе названы обладатели премии People’s Choice Awards

Источник: Reuters

Новость В каких платьях пришли на People’s Choice Awards Джей Ло и Блейк Лайвли (фото) В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижных наград.

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Победители премии People’s Choice Awards по итогам прошедшего года названы в среду в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). 43-я церемония вручения наград, которые ежегодно присуждаются по итогам всенародного голосования, состоялась в театре «Майкрософт» (Microsoft Theater). Премия традиционно вручается как за лучшие кино- и телевизионные работы, так и за достижения в области музыки. «Лучшим фильмом» была признана анимационная лента «В поисках Дори» (Finding Dory) знаменитой студии Pixar. Кроме того, данная картина была также названа «Лучшим фильмом для семейного просмотра». «Лучшей актрисой», по мнению американцев, стала обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс, в соседствующей мужской номинации победу одержал Райан Рейнольдс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPcFvN9jrVK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Congrats to Jennifer!!! She was up against Margot Robbie, Melissa McCarthy, Anna Kendrick and Scarlett Johansson. -18/1/17-</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано The Fire Will Burn Forever (@unitedvictors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T08:16:02+00:00">Янв 19 2017 в 12:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Роберту Дауни-младшему досталась награда как «Лучшему актеру в экшен-фильмах», а премию в категории «Лучший киноидол» завоевал Джонни Депп.

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В музыкальных номинациях сразу две награды достались американской певице Бритни Спирс, ее признали «Лучшей поп-певицей» и «Лучшей исполнительницей». В мужской категории победу праздновал Джастин Тимберлейк, он же стал обладателем премии за «Лучшую песню» (за композицию Can’t Stop the Feeling).

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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPbx_Cah3wk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Peoples choice awards 2017!!! Justin won 2 awards!! ?? #JT #justin #justintimberlake #peopleschoiceawards #peopleschoiceawards2017 #bae #love #legend #artist #talent #mcm #mce</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано @justintimberlake_no1fans <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T05:23:26+00:00">Янв 18 2017 в 9:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«Лучшей группой» назвали женский коллектив Fifth Harmony, а «Лучшим альбомом» стала пластинка американского кантри-исполнителя Блэйка Шелтона If I’m Honest («Если я честный»).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPcEP8tDepo/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@Regrann from @jlo - #peopleschoiceawards2017 #shadesofblue #gratefuleveryday #favoritecrimedramaactress - #regrann #EnredateContusestrellas</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Enredate Con Tus Estrellas ✳ (@enredatecontusestrellas) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T08:03:01+00:00">Янв 19 2017 в 12:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«Лучшим телешоу» по итогам года объявили британо-американский сериал «Чужестранка» (Outlander). «Лучшим комедийным телеактером» стал Джим Парсонс, прославившийся своей ролью в популярном сериале «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory), в соответствующей женской категории премию получила София Вергара.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.229166666666664% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPcDQEDBAPD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The cast and crew of #TheBigBangTheory accept the award for favorite network TV comedy at the #PeoplesChoiceAwards at the Microsoft Theater. (?: AP)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано EconomicTimes_Lifestyle (@etpanache) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T07:54:18+00:00">Янв 18 2017 в 11:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

За драматические телероли отметили американца Джастина Чэмберса и индийскую актрису Приянку Чопру, а «Лучшим анимационным телесериалом» были признаны знаменитые «Симпсоны» (The Simpsons), которые впервые появились на экранах в 1989 году и идут до сих пор.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPcB94VjASi/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дженнифер Лопес просто обалдела??????Джей получила награду #peopleschoiceawards2017 Любимая актриса за сериал Оттенки синего. ✔Мое сердце вот-вот вырвется из груди. Я хочу сказать вам огромное спасибо, зрители! Gracias! Боже мой, вы не представляете, как сильно я вас люблю! Я немного дрожу, поскольку не ожидала этой награды. Мне очень повезло сыграть такого сильного персонажа (Харли - героиня актрисы в сериале "Оттенки синего"). Кроме того, я очень горда, что выступила еще и продюсером шоу. Но сейчас я просто хочу поблагодарить всех тех, кто смотрит и любит этот сериал. Я хочу поблагодарить телеканал NBC за этот очень провокационный и мощный проект. Еще раз спасибо всем большое! ?⭐✔#блогопись#celebrity#celebritygossip#fashion#celebnews#hollywood#showbiz#шоубизнес#gossip#знаменитости#новостизвезд#новостидня#сплетни#светскаяхроника#новостиголливуда#гламур#glamour#fashion#spletnik#латвия#instastyle#инстамама#womanslook#latvija#model#bestoftheweek#bestoftheday#picoftheday#paparazzi</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано CelebritynewsНовостизвезд (@gossipdidi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T07:43:05+00:00">Янв 18 2017 в 11:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Премия People’s Choice Awards вручается ежегодно с 1975 года. Сначала голосование проходило по итогам опросов Института Гэллапа, а с наступлением XXI века — с помощью интернета. Премия считается единственной в американском шоу- бизнесе наградой, лауреаты которой определяются общенациональным голосованием. Как правило, результаты народного выбора разительно отличаются от итоговых решений жюри таких премий, как «Оскар», «Грэмми» и других престижных наград.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPb0fBFA8S_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@Regrann from @jlo - Catching up BTS at #peopleschoiceawards2017 with the amazing Tom Hanks and Dwayne @therock Johnson. Congratulations guys! - #regrann</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано jen please follow me ❤ (@jloismyonlyqueen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T05:45:16+00:00">Янв 18 2017 в 9:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>