45 градусов мороза ожидается в Приангарье 20 января

Морозы прогнозируют синоптики в Иркутской области на 20 января.

По информации Гидрометцентра, завтра в большинстве районов региона пройдет снег. Кроме того, подует западный и северо-западный ветер до 5−10 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -17, -22 градусов, при прояснении до -27, -32 градусов. В Катангском районе в темное время суток будет -30, -35 градусов, в пониженных формах рельефа -40, -45 градусов. Днем по всему региону потеплеет до -13, 18 градусов, при облачной погоде до -23, -28 градусов. На севере региона в дневное время ожидается -25, -30 градусов, местами -32, -37 градусов.