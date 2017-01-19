45 градусов мороза ожидается в Приангарье 20 января
Очень холодно будет в некоторых районах региона.
Очень холодно будет в некоторых районах региона.
Морозы прогнозируют синоптики в Иркутской области на 20 января.
По информации Гидрометцентра, завтра в большинстве районов региона пройдет снег. Кроме того, подует западный и
Ночью столбик термометра опустится до -17, -22 градусов, при прояснении до -27, -32 градусов. В Катангском районе в темное время суток будет -30, -35 градусов, в пониженных формах рельефа -40, -45 градусов. Днем по всему региону потеплеет до -13, 18 градусов, при облачной погоде до -23, -28 градусов. На севере региона в дневное время ожидается -25, -30 градусов, местами -32, -37 градусов.