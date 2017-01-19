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12:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

45 градусов мороза ожидается в Приангарье 20 января

Очень холодно будет в некоторых районах региона.

Источник: РИА "Новости"

Морозы прогнозируют синоптики в Иркутской области на 20 января.

По информации Гидрометцентра, завтра в большинстве районов региона пройдет снег. Кроме того, подует западный и северо-западный ветер до 5−10 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -17, -22 градусов, при прояснении до -27, -32 градусов. В Катангском районе в темное время суток будет -30, -35 градусов, в пониженных формах рельефа -40, -45 градусов. Днем по всему региону потеплеет до -13, 18 градусов, при облачной погоде до -23, -28 градусов. На севере региона в дневное время ожидается -25, -30 градусов, местами -32, -37 градусов.

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