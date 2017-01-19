Нетрезвые граждане с боем прорывались к неосвящённой купели в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Некоторые жители Комсомольска-на-Амуре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались накануне вечером прорваться к купели. Дежурившим спасателям, чтобы охладить пыл напирающих горожан, пришлось даже вызвать наряд полиции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на komcity.

Сегодня православный мир отмечает Крещение Господне. Примерно в полдень в Комсомольске-на-Амуре начала работу купель на Набережной — в этом году её перенесли к памятнику Первостроителям. Вначале здесь прошла церемония освещения воды представителями Амурской епархии, после чего начались купания. В прошлые годы купаться граждане начинали ещё ночью, однако в этот раз от такой практики именно на Набережной решили отказаться. Увы, народ не понял и не одобрил.

Купель была подготовлена ещё вчера, и для её охраны ночью на месте остался дежурить наряд спасателей. В полночь спасателям пришлось обращаться в полицию и вызывать подмогу — желающие окунуться, что называется, напирали. И если основная часть граждан, услышав, что вода не освящена, поворчав, покидали Набережную, кое-кто настаивал, что окунуться всё-таки надо. Было очень много нетрезвых граждан, в связи с чем и пришлось вызывать полицию.

Тем, кто уж очень хотел искупаться, в итоге не препятствовали — люди могли раздеться в неотапливаемых пока палатках и погрузиться в ледяную воду. Поток шёл к купели примерно до двух ночи.

Хватало желающих окунуться и в неофициальную купель на Силинке. Там ночью дежурили инспекторы ГИМС, утром их сменили спасатели ДВРПСО.