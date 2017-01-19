Нетрезвые граждане с боем прорывались к неосвящённой купели в Комсомольске-на-Амуре
Спасателям даже пришлось вызывать полицию.
Спасателям даже пришлось вызывать полицию.
Хабаровск, 19 января, AmurMedia.
Некоторые жители
Сегодня православный мир отмечает Крещение Господне. Примерно в полдень в
Купель была подготовлена ещё вчера, и для её охраны ночью на месте остался дежурить наряд спасателей. В полночь спасателям пришлось обращаться в полицию и вызывать подмогу — желающие окунуться, что называется, напирали. И если основная часть граждан, услышав, что вода не освящена, поворчав, покидали Набережную,
Тем, кто уж очень хотел искупаться, в итоге не препятствовали — люди могли раздеться в неотапливаемых пока палатках и погрузиться в ледяную воду. Поток шёл к купели примерно до двух ночи.
Хватало желающих окунуться и в неофициальную купель на Силинке. Там ночью дежурили инспекторы ГИМС, утром их сменили спасатели ДВРПСО.