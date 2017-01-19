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10:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Зима — самое время сделать прививку от клещевого энцефалита — хабаровские врачи

Для чего нужна вакцина от энцефалита и почему стоит озаботиться этим вопросом в январе, объяснила заместитель главврача городской больницы №

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Зимний период с первых рабочих дней января до середины февраля — самое подходящее время для того, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита, отмечают хабаровские врачи. Заместитель главного врача КГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Лариса Буцерка объяснила корр. ИА AmurMedia, почему вопросом вакцинации стоит озаботиться заранее и чем вообще опасен клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит — это тяжелейшее инфекционное заболевание. Оно вызывает сильную интоксикацию и в основном поражает центральную нервную систему. Всегда нужно помнить об опасности энцефалита, заражение данным заболеванием может привести даже к летальному исходу, но, в любом случае, даже при своевременном лечении, оно негативно скажется на центральной нервной системе.

— Если вас укусил клещ, необходимо обратиться к медицинским работникам, которые его удалят и возьмут на анализ. А также расскажут вам, на появление каких симптомов необходимо обратить внимание в течение следующих трех недель. Это повышение температуры, тошнота, сильная головная боль, невозможность из-за спазма мышц при наклоне головы достать подбородком грудину, светобоязнь, даже припадки. Если проявляются эти симптомы, то необходимо срочно обратиться к врачу, так как они наглядно свидетельствуют, что все-таки началось поражение центральной нервной системы. Эффективность лечения во многом будет зависеть от скорости оказания необходимой помощи, — рассказывает заместитель главного врача КГБУЗ «Городская поликлиника № 8».

Наличие же вакцины позволяет сделать симптомы менее болезненными и поможет гораздо легче перенести последствия укуса энцефалитного клеща.

— Это заболевание эндемично для Дальнего Востока, и потому всем жителям региона стоит знать, как его избежать. Для этого необходимо проводить меры специфической защиты (вакцинация) и неспецифической защиты (предупредительные меры в виде защитной одежды при выходе в лес).

Если говорить о специфической защите, то для этого используется вакцина убитого вируса. Вакцинирование проводится два раза в год: в весенний и осенний период. Разрыв в несколько месяцев нужен для того, чтобы дать организму время на формирование иммунитета. Первую в году вакцинацию мы проводим с начала рабочих дней в январе по 15 февраля. Это обусловлено тем, что, к примеру, в прошлом году были случаи укусов клещей уже в марте. Клещ начинает проявлять активность при температуре воздуха примерно около 20 градусов тепла: весной появляются проталины, особенно в местах, где проходят теплотрассы, там пробивается зеленая травка и клещи уже могут находиться в ней. Осенью мы проводим вакцинацию с начала октября до конца ноября.

Вообще у медиков существует специальная схема вакцинации, как рассказала корр. ИА AmurMedia Лариса Буцерка, сама вакцинация может быть как экстренной, так и плановой.

Экстренная вакцинация состоит из двух прививок с интервалом в 2−4 недели и проводится в зимне-весенний период.

Плановая тоже состоит из двух прививок, но с большим временным интервалом. К примеру, если человек сделает первую прививку осенью 2016 года, то следующую необходимо будет пройти в весенне-зимнюю вакцинацию 2017 года.

После прохождения полного курса вакцинации вы будете защищены на период примерно в три года. А более подробную информацию о прививках против клещевого энцефалита вы можете получить в поликлинике по месту жительства.

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