Президент Татарстана сыграл в хоккей в швейцарском Давосе
(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Находящийся с рабочей поездкой в швейцарском Давосе Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в игре в хоккей.
(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Находящийся с рабочей поездкой в швейцарском Давосе Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в игре в хоккей.
Фотографию с поля лидер республики выложил на своих страницах в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте».
Напомним, Президент РТ участвует в работе проходящего в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ).