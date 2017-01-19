В Казани открылся пункт для утилизации новогодних елок

Любой желающий может принести новогоднее дерево и положить его в контейнер, предварительно очистив елку от мишуры и украшений.

Все собранные деревья отвезут на фермерское хозяйство, расположенное в Верхнеуслонском районе, в селе Шеланга. Елки пойдут на корм козам, которые очень любят хвойные ветви и кору.