Почти 200 тысяч жителей Кубани окунулись в крещенские купели

По всему Краснодарскому краю более чем в ста специально отведенных купелях окунулись около двухсот тысяч кубанцев. Порядок и покой горожан охраняли 3,5 тысяч полицейских. У водоемов дежурили медики и спасатели. По предварительным данным сотрудников МЧС ожидалось 90 тысяч, но кубанцам не помешал даже семиградусный мороз, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань24».

Православные отмечают один из 12 главных христианских праздников — Крещение.

Согласно учениям, после обряда в реке Иордан Иисус начал проповедовать и просвещать людей. Погрузиться в воду жителям края не помешала даже морозная погода. Ночью столбики термометров опустились до -7 °C по краю.

«Человек верующий идет на освященный водоем и совершает там купание, совершает омовение, три раза крестясь и понимая, что все-таки он соприкасается с той субстанцией, с той стихией, которую Господь некогда освятил, сам крестившись в Иордане. Понимая, что окунаясь в Иордан, мы как бы касаемся той благодати, которую Господь посылает нам именно через соприкосновение с освященной водой», — сказал настоятель храмового комплекса Краснодара Даниил Коровяков.

За порядком на водоемах и в церквях следили 3,5 тыс. полицейских. Возле всех купелей — их в крае больше сотни — дежурили медики и спасатели, сообщает «Кубань 24».