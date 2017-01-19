Почти 200 тысяч жителей Кубани окунулись в крещенские купели
Краснодар, 19 января, KrasnodarMedia. На Кубани с 18 на 19 января прошла крещенская ночь, когда вся вода считается святой.
Краснодар, 19 января, KrasnodarMedia. На Кубани с 18 на 19 января прошла крещенская ночь, когда вся вода считается святой.
По всему Краснодарскому краю более чем в ста специально отведенных купелях окунулись около двухсот тысяч кубанцев. Порядок и покой горожан охраняли 3,5 тысяч полицейских. У водоемов дежурили медики и спасатели. По предварительным данным сотрудников МЧС ожидалось 90 тысяч, но кубанцам не помешал даже семиградусный мороз, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань24».
Православные отмечают один из 12 главных христианских праздников — Крещение.
Согласно учениям, после обряда в реке Иордан Иисус начал проповедовать и просвещать людей. Погрузиться в воду жителям края не помешала даже морозная погода. Ночью столбики термометров опустились до -7 °C по краю.
«Человек верующий идет на освященный водоем и совершает там купание, совершает омовение, три раза крестясь и понимая, что
За порядком на водоемах и в церквях следили 3,5 тыс. полицейских. Возле всех купелей — их в крае больше сотни — дежурили медики и спасатели, сообщает «Кубань 24».