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10:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Полиция Калининграда просит помочь в поиске пропавшей 15-летней девочки

Полиция Калининграда просит помочь в поиске пропавшей 15-летней Ренаты Степанковой.

Девочка ушла из дома, расположенного в поселке Ярки Гвардейского района, в ночь на 15 января. До сих пор она на связь с родственниками не выходила.

«Следственный комитет начал проверку по факту поступления сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетней», — сообщили в УМВД.

На вид девочке 15 лет, рост примерно 156 см. Среднего телосложения, волосы тёмно-русые, до поясницы, левый висок подстрижен и окрашен в рыжий цвет. Когда уходила из дома, надела короткую чёрную кожаную куртку, светло-голубые джинсы, тёмно-синие высокие кеды.

Если у Вас есть информация о местонахождении Ренаты Степанковой, сообщите об этом в МО МВД России «Гвардейский» по телефонам: 8 (40159) 3−22−02, 8 (40159) 3−21−61, либо 112.

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