Полиция Калининграда просит помочь в поиске пропавшей 15-летней девочки
Полиция Калининграда просит помочь в поиске пропавшей 15-летней Ренаты Степанковой.
Полиция Калининграда просит помочь в поиске пропавшей 15-летней Ренаты Степанковой.
Девочка ушла из дома, расположенного в поселке Ярки Гвардейского района, в ночь на 15 января. До сих пор она на связь с родственниками не выходила.
«Следственный комитет начал проверку по факту поступления сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетней», — сообщили в УМВД.
На вид девочке 15 лет, рост примерно 156 см. Среднего телосложения, волосы
Если у Вас есть информация о местонахождении Ренаты Степанковой, сообщите об этом в МО МВД России «Гвардейский» по телефонам: 8 (40159) 3−22−02, 8 (40159) 3−21−61, либо 112.