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10:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Правомерность присоединения Крыма к России обсудила молодежь Хабаровского края

В интеллектуальной битве приняли участие студенты и школьники Хабаровского края. Своеобразное сражение прошло в «Созвездии» в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады учащихся.

Школьники разделились на две команды — «Altera pars» и «Мозгоправы». Студенты Хабаровского государственного университета экономики и права объединились под названием «Бодрые лошадки».

Молодые люди соревновались в знании истории и теории государства и права, выполнили ряд заданий. В частности — увольняли друг друга с работы, составляли завещания, делали покупки.

На последнем этапе участники состязаний обсудили правомерность присоединения Крыма к России. Сборная школьников региона защищала позицию российской стороны, студенты оппонировали им. В общем зачете победу одержали школьники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.

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