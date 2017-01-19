Правомерность присоединения Крыма к России обсудила молодежь Хабаровского края

Школьники разделились на две команды — «Altera pars» и «Мозгоправы». Студенты Хабаровского государственного университета экономики и права объединились под названием «Бодрые лошадки».

Молодые люди соревновались в знании истории и теории государства и права, выполнили ряд заданий. В частности — увольняли друг друга с работы, составляли завещания, делали покупки.

На последнем этапе участники состязаний обсудили правомерность присоединения Крыма к России. Сборная школьников региона защищала позицию российской стороны, студенты оппонировали им. В общем зачете победу одержали школьники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.