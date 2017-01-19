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10:41 (мск), источник: "Российская газета"

Сибирские ученые получили нетоксичный аналог парацетамола

Новосибирские ученые в ходе экспериментов раскрыли феномен получения новой модификации метацетамола — аналога парацетамола.

Структурный изомер парацетамола менее токсичен и может использоваться в фармацевтике.

— Исследование проводилось сотрудниками кафедры химии твердого тела НГУ совместно с учеными институтов Геологии и минералогии имени Соболева и Химии твердого тела и механохимии СО РАН, а также с британскими коллегами из университета Эдинбугра, — сообщили «РГ» в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

Несколько лет назад сибирским ученым удалось впервые в мире получить новую форму аналога парацетамола — метацетамола.

— Новые формы важны для фармацевтики и медицины, так как позволяют обойти патентную защиту, есть возможность модифицировать разные свойства вещества, — говорит кандидат химических наук Денис Рычков.

Однако новый полиморф получался не каждый раз, а только в определенно заданных условиях. В ходе экспериментов ученым удалось обнаружить температурное «окно», при котором получается стабильная форма данного вещества. Исследования будут продолжены.

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