Пермские ученые помогут сэкономить 30% стоимости отопления

Ученые ПГНИУ нашли способ борьбы с неправильным распределением отопления. Они создали регулятор для систем водного отопления, который самостоятельно измеряет значения температур и других тепловых параметров в подающем и обратном трубопроводах, а также температуру снаружи дома, чтобы выявить недостаток или переизбыток отопления и автоматически их отрегулировать.



Теплоэнергорегулятор также регистрирует и сохраняет эти данные. Через цифровые датчики он считывает величины температур внутри труб и подает команды на исполнительное устройство.

В случае, если подача тепловой энергии или напор горячей воды по каким-то причинам уменьшены или увеличены, прибор самостоятельно может отрегулировать напор до нормы, управляя насосами в здании.

Изобретение пермских ученых позволит сэкономить до 30% стоимости отопления.

Стоимость установки общедомового прибора с учетом цены датчиков, исполнительных устройств и работ составляет около 100 тысяч рублей, но, по словам ученых, она окупается уже в первые месяцы использования.