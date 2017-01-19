Фото: жизнь бездомных в Москве

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

В центре Москвы стоит в прошлом вычурное здание, украшенное декоративными балконами и оконными рамами, в которых когда-то были вставлены целые стекла. Былая красота сменилась разрухой. Дождь и снег проникают сквозь разбитые окна и сломанные двери, иней ползет по стенам как метастазы по телу человека. Здание заброшено, покинуто и забыто.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

В этой холодной, угрожающей на вид разрухе живут люди. Московские бездомные люди. В этом жутком месте они пытаются выживать, мимо по своим делам ходят москвичи, не подозревая об их существовании.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

Здесь живут Даша и Сережа. Это тяжелая жизнь: они пытаются спастись от холода, зажигая свечи, но он подбирается все ближе и ближе. Воздух здесь холодный и спертый.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

«Нам нравится жить как доисторические охотники», — говорит Сережа. «Мы не хотим быть частью социальной системы. Каждый день может стать для нас последним».

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

«У меня есть образование, я биолог, а сейчас я писатель и поэт», — говорит он.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

Даша крепко держится за ребенка, как будто она цепляется за саму жизнь. Ребенок не подает признаков жизни. Ее ребенок — кукла.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

Чуть дальше по коридору, за покрытой льдом и инеем дверью живет еще одна пара, Людмила и Дмитрий. Их комната мрачная и сырая, в ней чувствуется безысходность.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

Дмитрий — бездомный уже два года. «Я упал с платформы и сломал себе спину. Меня лечили, но потом деньги кончились. Мне было негде жить», — говорит он.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

Государство помогает бездомным — им предоставляют приюты, теплую одежду и еду. Число бездомных на улицах действительно сократилось. Бездомным также помогают многие волонтерские организации, что особенно важно в длинные и холодные зимние месяцы.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

Но люди вроде Дмитрия и Людмилы предпочитают разбираться со своими проблемами сами, так как не доверяют государству.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC

Это некрасивое, заброшенное и всеми забытое здание — единственная надежда для таких людей, как Дмитрий и Людмила, и дом для Даши и Сережи. Полуразрушенное здание, продуваемое ветром и открытое для непогоды, демонстрирует способность людей приспосабливаться и создавать более или менее нормальную жизнь в его темных мерзлых стенах.

Источник: STUART R. MCKENZIE/BBC