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15:27 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде нашли семью сироте, изъятому у опекунши после обморожения

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Сироту из Калининградской области десятилетнего Женю Котельникова, который в прошлом году оказался в больнице с обморожением пальцев ног по вине опекуна, передали в новую приемную семью, сообщили журналистам в региональном министерстве соцполитики.

В январе 2016 года СМИ сообщили, что в калининградскую детскую областную больницу попал ребенок с признаками побоев и обморожением пальцев ног. По результатам проверки в отношении опекуна, 58-летней жительницы Правдинского района, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением). СК РФ возбудил также уголовное дело о халатности в отношении чиновников, допустивших жестокое обращение с приемным ребенком. Расследование не завершено. После лечения в больнице мальчика поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Колосок».

«За год ребенок успешно прошел необходимую адаптацию и реабилитацию. Сегодня это активный и общительный мальчик. Семью для Жени подбирали тщательно, чтобы ему было у новых родителей максимально комфортно. Несколько месяцев мальчик общался со своими будущими мамой и папой, ездил к ним в гости. В семье новых родителей Жени четверо своих и трое приемных детей», — сообщили в министерстве.

В августе 2015 года бывшая учительница из Правдинского района Калининградской области заявила о желании взять под опеку двоих детей из Кемеровской области, прошла школу приемных родителей. Тринадцатилетняя девочка, которая воспитывалась этим же опекуном, после того, как было возбуждено уголовное дело против опекуна, была определена в «гостевую семью».

По данным следствия, пенсионерка-опекун систематически лишала приемного сына питания, регулярно оставляла мальчика без присмотра, несмотря на состояние его здоровья (мальчик учится по программе восьмого вида — для детей с особенностями развития).

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