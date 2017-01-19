Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Наследник миллиардера: где работает сын Абрамовича (фото)
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Они убили мечту! 10 технологий, которых мы так и не дождалисьТелефон мечты, автобус мечты, бритва мечты и другие проекты, которые так бы хотелось воплотить в жизнь
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
10«Бегущий огонь»
14Зима в Северном полушарии
18Инаугурации прошлого
15:00 (мск), источник: Моя Планета

Названо самое опасное для людей животное Австралии

Австралия, как известно, просто кишит опасными тварями: ядовитые змеи, пауки и насекомые, в водоемах плещутся крокодилы, а у берегов континента плавают опасные акулы. Профессор Мельбурнского университета доктор Ронел Велтон решила выяснить, какое животное страны является самым опасным для человека. И результаты удивят многих.

Источник: AFP 2016

Профессор проанализировала данные госпитализаций Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения в период с 2000 по 2013 год, сообщает ABC News.

Читайте также
Австралийка обнаружила ядовитую змею на рождественской елке

Она выяснила, что за это время от укусов змей погибли 27 человек, столько же скончались в результате нападения пчел и ос. После укусов пауков были госпитализированы около 11 000 человек, однако ни одно смертельного случая зафиксировано не было с 1999 года.

Между тем, 74 австралийца за 13 лет умерли в результате атаки лошадей, заявила Велтон.

Она также привела данные, согласно которым за 13 лет жертвами акул стали 26 человек и еще 19 австралийцев погибли после нападений крокодилов.

«Для меня стало сюрпризом, насколько с национальной точки зрения оказались малы эти цифры. Мы получаем много обмана из СМИ, которые уверяют нас в опасности животных, однако стоит отметить, что за тот же период около 5 000 человек просто утонули», — заявила Велтон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Эксперты правительства сочли недопустимой отмену «закона Яровой»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
Литовский суд вызвал Михаила Горбачева на допрос
Телеканал CNN смоделировал сценарий убийства Трампа
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи
Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, есть погибшие
Эпизод сериала «Шерлок» попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь