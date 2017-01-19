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14:12 (мск), источник: Моя Планета

Разгадана тайна мурмурации

Чарующие небесные танцы огромной стаи птиц — так называемая мурмурация — завораживают обывателей и ставят в тупик ученых, которые до сих пор точно не знают причин такого поведения пернатых.

Источник: Reuters

Долгое время ученые подозревали, что при нападении хищников на крупные птичьи стаи срабатывает «эффект замешательства».

То есть, чем больше стая, тем труднее соколам или ястребам выбрать лишь одну жертву.

Теперь исследователи смогли доказать свое предположение при помощи видеоигры, пишет Science Magazine.

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Специалисты из школы экспериментальной психологии в Университете Бристоля использовали компьютерную 3D-игру для моделирования мурмурации — явления, когда тысячи птиц сбиваются в большие стаи. В качестве летающих хищников поочередно выступили 25 игроков. Их задачей было преследовать виртуальных скворцов, движения которых были смоделированы на основе данных, полученных из наблюдений за скворцами.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, подтвердили присутствие «эффекта замешательства»: чем больше была стая, тем сложнее «хищникам» было поймать добычу.

Комментарии
2
Владимир Воробьев
Косяки сельди, сардин, да и многих других рыб ведут себя так же.
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F 890
Специалисты из школы экспериментальной психологии это ученые? )) и чего они там, психологию скворцов изучают? )))
типа.. соц.опрос у птичек проводят ? )))
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