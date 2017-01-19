Разгадана тайна мурмурации

Долгое время ученые подозревали, что при нападении хищников на крупные птичьи стаи срабатывает «эффект замешательства».

То есть, чем больше стая, тем труднее соколам или ястребам выбрать лишь одну жертву.

Теперь исследователи смогли доказать свое предположение при помощи видеоигры, пишет Science Magazine.

Специалисты из школы экспериментальной психологии в Университете Бристоля использовали компьютерную 3D-игру для моделирования мурмурации — явления, когда тысячи птиц сбиваются в большие стаи. В качестве летающих хищников поочередно выступили 25 игроков. Их задачей было преследовать виртуальных скворцов, движения которых были смоделированы на основе данных, полученных из наблюдений за скворцами.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, подтвердили присутствие «эффекта замешательства»: чем больше была стая, тем сложнее «хищникам» было поймать добычу.