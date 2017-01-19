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12:45 (мск), источник: Моя Планета

Велосипедистов обвинили в загрязнении воздуха

Член комитета по транспорту парламента Великобритании Роб Флелло обвинил велосипедистов в том, что они способствуют загрязнению окружающей среды.

Источник: AP 2016
По словам политика, переход на двухколесный транспорт не решил многие проблемы, но создание отдельных велосипедных дорожек и выделение под них части магистралей, прежде использовавшихся автомобилями, привело к увеличению пробок и загрязнению воздуха.

Как подчеркнул Флелло, «работающие вхолостую застрявшие в пробке автомобили производят гораздо больше вредных веществ, чем свободно передвигающиеся транспортные средства», пишет The Independent.

В качестве примера представитель Лейбористской партии привел ситуацию в Кембридже, где около половины жителей хотя бы раз в неделю используют велосипед. Это, по словам политика, привело к тому, что город стал одним из самых загрязненных в Соединенном Королевстве.

Заявления Флелло возмутили представителей велодвижения Великобритании. Они подчеркнули, что использование велосипеда, напротив, является единственным способом борьбы с пробками и загрязнением воздуха.

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