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11:35 (мск)

Видео: дрон снял огромную трещину в Антарктиде

Антарктическое управление Великобритании (British Antarctic Survey) с помощью дрона сняло разлом ледника Бранта в Восточной Антарктиде.

Первый разлом в леднике появился 30 лет назад. Но масштабные изменения начались только в 2012 году. В леднике Бранта 31 октября 2016 года обнаружили новую 22-километровую трещину, ее назвали в честь праздника Хэллоуина — Halloween Crack.

Сейчас разлом имеет протяженность в 44 км и стремительно увеличивается в ширину. Это угрожает работе полярной станции «Халли-6». (Halley VI). Антарктическое управление Великобритании эвакуирует сотрудников и оборудование в марте 2017 года.

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