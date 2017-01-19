Видео: дрон снял огромную трещину в Антарктиде
Антарктическое управление Великобритании (British Antarctic Survey) с помощью дрона сняло разлом ледника Бранта в Восточной Антарктиде.
Антарктическое управление Великобритании (British Antarctic Survey) с помощью дрона сняло разлом ледника Бранта в Восточной Антарктиде.
Первый разлом в леднике появился 30 лет назад. Но масштабные изменения начались только в 2012 году. В леднике Бранта 31 октября 2016 года обнаружили новую 22-километровую трещину, ее назвали в честь праздника Хэллоуина — Halloween Crack.
Сейчас разлом имеет протяженность в 44 км и стремительно увеличивается в ширину. Это угрожает работе полярной станции «Халли-6». (Halley VI). Антарктическое управление Великобритании эвакуирует сотрудников и оборудование в марте 2017 года.