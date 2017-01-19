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12:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Тихоокеанский флот организованно отметил Крещение во Владивостоке (фото)

Во Владивостоке православные моряки-тихоокеанцы отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Амурского залива. Об этому сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

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фотографий
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фотографий

Крещенские купания во Владивостоке начались в полдень 19 января. Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного отец Сергий провёл молебен посвящённый Крещению Господнему и совершил освящение крещенской воды в иордани. После чего все желающие смогли окунуться в купель.

Прорубь во льду бухты Федорова была расчищена и вырублена накануне праздника военнослужащими Тихоокеанского флота.

В православном обряде приняли участие около пятисот военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота и жители Владивостока.

Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья военнослужащих прорубь была оборудована сходным трапом и помостами. В месте проведения крещенских купаний были развёрнуты палатки для переодевания, проведено временное освещение, постоянно дежурили водолазы управления аварийных и спасательных работ ТОФ, а также флотская бригада скорой помощи. Кроме того, были организованы горячий чай и полевые бани.

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