В Керчи нашли старинный барельеф Богородицы с младенцем
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Археологи нашли части барельефа Девы Марии с Иисусом на руках в Керченской крепости, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Археологи нашли части барельефа Девы Марии с Иисусом на руках в Керченской крепости, сообщает
Предполагается, что находке более ста лет. Ее точный возраст определит дополнительная экспертиза.
«Там, где фрагменты нашли, в начале прошлого века было кладбище, а при нем — храм», — говорится в сообщении.
Крепость Керчь — уникальный памятник оборонительного зодчества второй половины XIX века. Сейчас это памятник федерального значения. В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты,