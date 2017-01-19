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12:16 (мск), источник: РИА Новости

В Керчи нашли старинный барельеф Богородицы с младенцем

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Археологи нашли части барельефа Девы Марии с Иисусом на руках в Керченской крепости, сообщает пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Предполагается, что находке более ста лет. Ее точный возраст определит дополнительная экспертиза.

«Там, где фрагменты нашли, в начале прошлого века было кладбище, а при нем — храм», — говорится в сообщении.

Крепость Керчь — уникальный памятник оборонительного зодчества второй половины XIX века. Сейчас это памятник федерального значения. В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты, Ак-Бурунские сооружения и другие объекты. Общая площадь — более 250 гектаров. Наибольший урон крепости был нанесен во время Великой Отечественной войны.

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