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12:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде нашлись хозяева сбитой машиной собаки, которую хотели усыпить

Хозяева сбитой в Волгограде автомобилем среднеазиатской овчарки объявились.

«Забираем, и будем лечить. Выживет наша собака обязательно! Девочкам большое спасибо за помощь», — заявили хозяева собаки.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» волонтеры, животное, как оказалось, сбежало от владельцев и они не знали о том, что его сбила машина.

Напомним, в среду, 18 января, 80-килограммовый пес без клейма попал под колеса машины в Тракторозаводском районе на дороге, ведущей в поселок Селезневка. Волонтеры привезли собаку в клинику, где той оказали первую помощь. Ветеринары заявили им, что у собаки сломан позвоночник и нужно найти ее хозяина, так как только он сможет ухаживать за животным с такой травмой и если владелец овчарки не объявится, то ее усыпят.

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