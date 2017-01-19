Мобильные ЦОНы примут казахстанцев на базарах и в торговых центрах

«Для удобства граждан, которые еще не успели временно зарегистрироваться, мобильные группы ЦОНов будут обслуживать в ВУЗах и торговых домах. Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим записать электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства. Выезды организованы во всех областных центрах и городах Астана и Алматы», — отметила Асемгуль Балташева, директор дирекции оказания государственных услуг филиала корпорации «Правительство для граждан».

По ее словам, в Астане мобильные группы выедут в торговые дома «Артем», «Евразия», «Азиа парк», а в Алматы на рынки «Тигрохауд», «Арыстан» и «Болашак». Всего мобильными группами запланировано охватить 82 точки.

Напомним, услугу по временной регистрации граждан можно получить онлайн на портале электронного правительства. Услуга доступна в разделе «Гражданство, миграция и иммиграция».