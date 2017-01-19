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12:20 (мск), источник: Kazinform

Семья из Костаная 83 года ищет пропавшую в Оренбурге девочку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трехлетнюю Агияш родители вынуждены были оставить в одном из приютов Оренбурга в 1933 году. Вернувшись за дочерью, Тюйме и Максум Касеновы узнали, что интернат расформировали, а всех детей увезли. С тех пор семья не теряет надежду и продолжает поиски Агияш Касеновой, пишет информагентство «Оренбуржье».

Источник: Kazinform

Таких историй в 30-е годы прошлого века было великое множество, и потому за каждой подобной судьбой отдельно взятой семьи стоит судьба целого поколения.

Письмо из Казахстана пришло в редакцию газеты Оренбургского района «Сельские вести». Его автор — Сана Манабаева — пишет уже много лет и в газеты, и на телеканалы, надеясь получить хоть какой-нибудь ответ. Всё началось в 1933 году, когда её бабушка Тюйме Касенова, спасаясь от страшного голода, вместе с мужем и тремя маленькими детьми ушла пешком из Актюбинской области в Оренбург.

— Чтобы спасти от голодной смерти детей, Тюйме отдала их на время в приют, — рассказывает Сана Манабаева. — А вскоре всех переселенцев погрузили на поезд и отправили в Костанайскую область. С собой родители смогли взять лишь двоих детей. Трёхлетняя Агияш осталась дожидаться отца в приюте.

Когда Касеновы обжились на новом месте, глава семейства решил забрать дочь домой. Но когда приехал за ней в Оренбург, оказалось, что приют закрыт, а куда вывезли всех детей, Максуму Касенову узнать так и не удалось. А вскоре началась война, и следы Агияш Касеновой окончательно затерялись в людской круговерти.

Долгие годы мать ждала вестей от дочери, писала на Центральное телевидение, знаменитой ведущей программы «От всей души» Валентине Леонтьевой. Ответа не получила — видимо, помочь не смогла даже Леонтьева. Тюйме Касенова свою Агияш так и не дождалась, а когда бабушки не стало, дело всей её жизни решила продолжить внучка Сана.

— Мне уже самой 65 лет, — говорит Сана Манабаева. — Но бабушка вырастила нас и воспитала, а значит, мой долг — найти её дочь и мою тётю. Она искала до самого своего конца. Русский язык в те годы знали в семье плохо, но мы всё равно писали и писали. Даже то, что раз за разом ответы не приходили, не останавливало бабушку.

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