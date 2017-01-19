Новые штрафы для водителей в Молдове: за что будут наказывать

Власти объясняют необходимость нововведения требованиями пожарной безопасности. Ограничения коснутся парковок закрытого типа, расположенных как в общественных местах, так и в жилых многоэтажках. В Минэкономики отмечают, что подобные правила уже существуют в странах СНГ и Евросоюза.

Нарушение подобных нововведений будет караться штрафом. Ведомство предлагает ввести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, эксплуатация машин, оснащенных газовым оборудованием и не имеющих специальных обозначений, будет наказываться денежным взысканием в размере от 20 до 50 условных единиц. За парковку на подземных стоянках и в закрытых пространствах, где нет системы оповещения в случае утечки газа, будет наложен штраф от 75 до 100 условных единиц и три штрафных пункта.

Владельцам парковок тоже грозит материальное наказание от 75 до 100 условных единиц.