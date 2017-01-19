В Москве потеплеет к началу следующей недели

«До начала новой недели температура будет колебаться в пределах, превышающих норму, и аномалия средней температуры составит примерно 7 градусов. Динамичные атмосферные процессы над Европейской Россией отзовутся быстрыми колебаниями атмосферного давления и усилением ветра, в том числе, и в Московской области. На дорогах и тротуарах местами прогнозируется гололедица», — отметили в метеослужбе.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столице пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег, местами возможен слабый гололед, воздух в мегаполисе и по области прогреется до -1 градуса, юго-западный ветер будет иметь скорость 5−10 м/с с порывами местами до 15 м/с.