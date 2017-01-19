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18:29 (мск), источник: Интерфакс

В Москве потеплеет к началу следующей недели

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Предстоящие выходные будут в Москве теплее, чем обычно, но ветреными, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Гидрометцентра.

Источник: AP 2016

«До начала новой недели температура будет колебаться в пределах, превышающих норму, и аномалия средней температуры составит примерно 7 градусов. Динамичные атмосферные процессы над Европейской Россией отзовутся быстрыми колебаниями атмосферного давления и усилением ветра, в том числе, и в Московской области. На дорогах и тротуарах местами прогнозируется гололедица», — отметили в метеослужбе.

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Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столице пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег, местами возможен слабый гололед, воздух в мегаполисе и по области прогреется до -1 градуса, юго-западный ветер будет иметь скорость 5−10 м/с с порывами местами до 15 м/с.

В пятницу, 20 января, в городе ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель и в отдельных районах гололед, а также западный и северо-западный ветер с порывами днем 13−18 м/с. Температурный фон в Москве и Подмосковье сохранится — до -1 градуса. В субботу и воскресенье в столице и области прогнозируется до -3 и -1 градусов соответственно и северо-западный ветер 5−10 м/с с порывами 12−17 м/с.

Москва, 20 января
Прогноз на 14 дней
-4°
Днем облачно
Ночью облачно

Как уточнили в Гидрометцентре, в начале следующей недели метеорологи ожидают в столичном регионе потепление: пройдет небольшой снег, днем прогнозируется от -4 до +1 градуса.

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