В Москве потеплеет к началу следующей недели
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Предстоящие выходные будут в Москве теплее, чем обычно, но ветреными, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Предстоящие выходные будут в Москве теплее, чем обычно, но ветреными, сообщили «Интерфаксу» в
«До начала новой недели температура будет колебаться в пределах, превышающих норму, и аномалия средней температуры составит примерно 7 градусов. Динамичные атмосферные процессы над Европейской Россией отзовутся быстрыми колебаниями атмосферного давления и усилением ветра, в том числе, и в Московской области. На дорогах и тротуарах местами прогнозируется гололедица», — отметили в метеослужбе.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столице пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег, местами возможен слабый гололед, воздух в мегаполисе и по области прогреется до -1 градуса,
В пятницу, 20 января, в городе ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель и в отдельных районах гололед, а также западный и
Как уточнили в Гидрометцентре, в начале следующей недели метеорологи ожидают в столичном регионе потепление: пройдет небольшой снег, днем прогнозируется от -4 до +1 градуса.