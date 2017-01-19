Четыре школы в Кыштыме закрыли на карантин

Школы в Кыштыме закрыли на карантин, сообщают в пресс-службе администрации Кыштымского городского округа.

Сегодня, 19 января, в Кыштыме на заседании эпидемиологической комиссии было принято закрыть школы на карантин до 26 января.

«На неделю закрыты третья, четвёртая, десятая и одиннадцатая школы. В них больше всего классов, где на этой неделе были приостановлены занятия. Именно поэтому и приняты превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации», — рассказывают в пресс-службе.

Во всех образовательных учреждениях Кыштыма мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом ведётся ежедневно.

Отметим, что на карантине также находятся школьники Магнитогорска. Челябинские школьники с сегодняшнего дня пошли учиться.