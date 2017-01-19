Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет

«Флешмоб. 20 лет», — отметила актриса.

Поклонникам Ольги Сумской такой кадр из прошлого понравился. «Оля! Оказывается, ты всегда моложе своих лет выглядела! И эта тенденция сохранилась! На этом фото — от силы 15 на вид! Наверное, малолетки часто знакомиться подходили», — прокомментировал снимок Андрей Лесто.

«Человек с годами расцветает. Была люксовая, стала шикарная», — написал Руслан Литвин.