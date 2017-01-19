Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое стиль «эко» в интерьере?
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Аренда недорогого жилья в Москве подешевела
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
10«Бегущий огонь»
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13:53 (мск), источник: РБК - Украина

Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала новое архивное фото. Снимок Сумская опубликовала на своей Facebook-странице.

«Флешмоб. 20 лет», — отметила актриса.

Поклонникам Ольги Сумской такой кадр из прошлого понравился. «Оля! Оказывается, ты всегда моложе своих лет выглядела! И эта тенденция сохранилась! На этом фото — от силы 15 на вид! Наверное, малолетки часто знакомиться подходили», — прокомментировал снимок Андрей Лесто.

«Человек с годами расцветает. Была люксовая, стала шикарная», — написал Руслан Литвин.

Ранее Ольга Сумская и Виталий Борисюк были объявлены победителем зимних игр звезд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
В России началось тестирование государственного мессенджера
В результате обрушения здания в Тегеране погибли 30 пожарных
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь