Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет
Известная украинская актриса Ольга Сумская показала новое архивное фото. Снимок Сумская опубликовала на своей
Известная украинская актриса Ольга Сумская показала новое архивное фото. Снимок Сумская опубликовала на своей
«Флешмоб. 20 лет», — отметила актриса.
Поклонникам Ольги Сумской такой кадр из прошлого понравился. «Оля! Оказывается, ты всегда моложе своих лет выглядела! И эта тенденция сохранилась! На этом фото — от силы 15 на вид! Наверное, малолетки часто знакомиться подходили», — прокомментировал снимок Андрей Лесто.
«Человек с годами расцветает. Была люксовая, стала шикарная», — написал Руслан Литвин.
Ранее Ольга Сумская и Виталий Борисюк были объявлены победителем зимних игр звезд.