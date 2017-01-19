Москвичей предупреждают о сильном ветре и гололедице

В четверг, 19 января, в столицу придёт метель с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможен гололёд. Московское ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погоды с 15:00 19 января до 06:00 20 января.

Сильный ветер может повредить слабо укреплённые и ветхие конструкции и повалить деревья, а ухудшение видимости — привести к затруднениям движения и авариям на дорогах.

Пешеходам спасатели рекомендуют обходить шаткие строения, быть аккуратными и при необходимости помогать пожилым людям и детям. Водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Машины лучше поставить в гараж, а если его нет, вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.