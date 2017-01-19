Москвичка потеряла сознание во время крещенского купания
Спасатели передали девушку дежурящим возле проруби медикам.
Спасатели передали девушку дежурящим возле проруби медикам.
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ЧП произошло на Химкинском водохранилище. Девушке стало плохо при выходе из проруби. Спасатели доставили ее к дежурившей поблизости бригаде медиков, которые оказали пострадавшей необходимую помощь. По предварительным данным, причиной потери сознания стало переохлаждение.
К утру 19 января в столичные иордани окунулись почти 90 тысяч человек, а всего места крещенских купаний посетили 135 тысяч человек. Спасатели продолжат работать в усиленном режиме до шести часов вечера.
К празднику Крещения Господня в столице было организовано 60 мест для купания, каждое из которых оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья и освещением. Для обеспечения безопасности участников крещенских купаний было задействовано 2,4 тысячи сотрудников полиции, МЧС и Росгвардии.