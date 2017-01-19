Москвичка потеряла сознание во время крещенского купания

На северо-западе Москвы потеряла сознание участница крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ЧП произошло на Химкинском водохранилище. Девушке стало плохо при выходе из проруби. Спасатели доставили ее к дежурившей поблизости бригаде медиков, которые оказали пострадавшей необходимую помощь. По предварительным данным, причиной потери сознания стало переохлаждение.

К утру 19 января в столичные иордани окунулись почти 90 тысяч человек, а всего места крещенских купаний посетили 135 тысяч человек. Спасатели продолжат работать в усиленном режиме до шести часов вечера.

К празднику Крещения Господня в столице было организовано 60 мест для купания, каждое из которых оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья и освещением. Для обеспечения безопасности участников крещенских купаний было задействовано 2,4 тысячи сотрудников полиции, МЧС и Росгвардии.