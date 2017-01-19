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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Американский самолет «Бостон» Б-3 времен Великой Отечественной войны обнаружили в декабре в море в районе Сочи после крушения самолета Ту-154, сообщил в четверг «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом поисковой операции.

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26
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По предварительным данным, отметил он, самолет «Бостон» состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

«На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», — сказал собеседник агентства.

Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) — семейство самолетов, включавшее штурмовики, бомбардировщики, ночные тяжелые истребители, в годы войны они поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

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