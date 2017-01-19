Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154

По предварительным данным, отметил он, самолет «Бостон» состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

«На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», — сказал собеседник агентства.