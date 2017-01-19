Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154

По предварительным данным, отметил он, самолет «Бостон» состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.
«На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», — сказал собеседник агентства.
Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) — семейство самолетов, включавшее штурмовики, бомбардировщики, ночные тяжелые истребители, в годы войны они поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.
25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.