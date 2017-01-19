В конце недели в Прикамье ожидаются сильные снегопады

Синоптики прогнозируют сильные снегопады 20 и 21 января в Перми.

По их словам, сильный снегопад начнётся во второй половине ночи 20 января. За сутки может выпасть 6−7 мм осадков. При этом метель будет сопровождаться заметным потеплением — к вечеру столбик термометра поднимется до −4… −6°.

Но уже 21 января в городе вновь похолодает.

«В течение дня 21 января ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными ливневыми снегопадами. Температура воздуха в течение суток будет меняться мало и составит −7… −12°, с понижением к вечеру до -15°. В Перми будет −8… −10°, с понижением к вечеру до -12°», — рассказывают сотрудники ГИС-центра ПГНИУ.

Отмечается, что снегопадов в Прикамье не было с 3 января.