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20:44 (мск), источник: РИА Новости

Икона стиля и «главная мама страны»: какой Америка запомнит Мишель Обаму

В пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. В пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет. Супруга 44-го президента США запомнится своим стилем, силой и легкостью, но главное — преданностью своим убеждениям.

Мишель Лавон Робинсон Обама — первая афроамериканка, ставшая Первой леди США.

Все восемь лет в Белом доме супруга Барака Обамы была народной любимицей: яркой, громкой, уверенной, умеющей смешить и не боящейся быть смешной.

Она покидает пост Первой леди с тем же рейтингом популярности, с которым пришла — 68%, поставив высокую планку для будущих хозяек президентской резиденции.

«Она сделала Белый дом домом для всех», — заявил в своем прощальном обращении к нации Барак Обама. И речь не только о том, что она открыла для посещения старую столовую Белого дома.

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Семье Обама удалось, сохранив историческую ценность резиденции, сделать ее менее формализованной, более современной.

Девочка из южного района Чикаго

Мишель Обама родилась на юге Чикаго в рабочей, довольно бедной семье. В детстве она много читала, писала рассказы, играла на фортепиано. Вопреки всем обстоятельствам, она и ее старший брат Крейг поступили в престижный Принстонский университет. По окончании юридического факультета Гарвардского университета она работала в крупной юридической фирме, где и повстречала, как призналась позднее, «парня со смешным именем» — Барака Обаму.

Они поженились в 1992 году. До переезда в Белый дом Мишель Обама активно работала, сначала адвокатом, потом в мэрии города и Университете Чикаго, где вела социальные программы.

Она оставила свою карьеру ради переезда в Белый дом.

Все эти восемь лет она посвятила подрастающему поколению: встречи в Белом доме, поездки в школы и университеты, многие из которых она совершала в частном порядке без освещения СМИ.

Для нее самым естественным стало уделять время детям и тому, о чем беспокоится каждая мама — питанию и образованию.

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«Главная мама страны»

Сама Мишель Обама не раз говорила, что ее главным приоритетом и в жизни, и в Белом доме являются ее дети: первая дочь Малия родилась у пары в 1998 году, а тремя годами позже появилась вторая дочка — Наташа Обама, которую принято называть Сашей.

Первая леди признавалась в многочисленных интервью, что первоначально не была в восторге от идеи супруга баллотироваться на президентский пост. «Неа! — был мой ответ, когда он завел речь об этом», — сказала она, пояснив, что боялась подвергать семью «президентской нагрузке».

Первые месяцы после инаугурации она посвятила быту и детям: новая школа, новое окружение, все требовало ее внимания и сил.

С первых дней она установила порядок, согласно которому дочерям была предоставлена «свобода» по выполнению «детских обязанностей».

Так, по ее словам, с переездом в Белый дом она сразу объяснила его сотрудникам, что ежедневно заправлять постели Малия и Саша должны сами.

Воспитанием дочерей Мишель всегда стремилась заниматься сама с помощью своей мамы Мэриан Шилдс Робинсон, которая жила с Обамами в Белом доме на протяжении двух президентских сроков.

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То, что образование дочерей является важнейшим приоритетом для родителей, в очередной раз стало очевидно на прошлой неделе, когда на прощальной речи Барака Обамы в Чикаго не оказалось его младшей дочери. В социальных сетях мгновенно стали появляться вопросы «Где Саша?», и позже выяснилось, что она осталась в Вашингтоне готовиться к экзаменам.

В целом же все восемь лет Обамам удавалось оберегать дочерей от излишнего внимания СМИ и на страницах изданий появлялись в основном снимки президентских дочерей, сделанные фотографами Белого дома. Пользование Сашей и Малией социальными сетями также было ограничено.

При этом Обамы изо всех сил старались, чтобы детство оставалось детством: дочери принимали своих друзей на пижамные вечеринки и лишь однажды — в 2016 году смогли появиться на государственном приеме, который Обамы давали в честь канадского премьера Джастина Трюдо.

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Именно из-за дочерей Обамы приняли решение остаться в столице по крайней мере еще пару лет — до окончания Сашей школы. Малия, которая закончила школу в прошлом году и была зачислена в Гарвардский университет, приступит к занятиям лишь осенью 2017 года.

Огород в Белом доме

В свою первую весну в Белом доме Мишель Обама занялась разведением овощного хозяйства на южной лужайке. К выращиванию полезных и экологически чистых овощей она привлекала не только своих дочерей, но и школьников Вашингтона.

Ее борьба за здоровое питание нашла и законодательное воплощение: Первой леди удалось провести законопроект по улучшению качества школьного питания и расширения доступа к нему для малоимущих семей.

Идея пропаганды здорового образа жизни дала начало новому проекту Первой леди: программе по борьбе с детским ожирением.

В ней Обама также раскрыла себя, регулярно появляясь в телеэфире танцующей, двигающейся, демонстрирующей свою хорошую физическую подготовку.

Позднее Обама также развернула кампанию за право девочек на образование, объехав с этой инициативой ряд стран, в том числе в компании своих дочерей.

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Покидая Белый дом, Первая леди позаботилась о том, чтобы ее огород был сохранен будущими администрациями США. Практически нет сомнений и в том, что, завершив работу Первой леди, она продолжит заниматься общественной работой.

«Я еще никогда не была “бывшей Первой леди США”, но я всегда буду вовлечена в служение обществу и в общественную жизнь», — заявила Мишель Обама, отмечая, что пока не знает, как и где будет реализовывать свое призвание. Пока она уверена в одном — что не будет претендовать на президентский пост.

Яркая фигура и весомый голос

«Она никогда не хотела быть на публике, в этом и ирония, потому что это ей прекрасно удается», — сказал в одном из прощальных интервью Барак Обама.

При этом Мишель Обама запомнится прежде всего своими яркими выступлениями.

В живой, эмоциональной, при этом очень убедительной манере она могла донести то, что не удавалось другим, поддержать позиции, которые были близки ей и ее супругу.

Наиболее ярко она раскрыла себя в этом качестве во время предвыборной кампании кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первая леди заочно полемизировала с соперником Клинтон Дональдом Трампом, поднимала расовые проблемы, говорила о том, что было важно для американцев.

«Удивительно, насколько Мишель Обама смогла сделать этот пост “своим”, она стала очень влиятельной Первой леди и сделала это своим собственным способом», — говорит историк Белого дома, занимающаяся историей президентских жен Эллида Блэк.

«Стильная дипломатия»

Мишель Обама пришла в Белый дом в недорогом кардигане и с убежденностью, что одежда должна быть «милой» и комфортной.

Ее стиль завоевал ей не только место на обложках ведущих глянцевых журналов — ему посвящали научные исследования, за ее нарядами следили не меньше, чем за заявлениями ее супруга.

«Она очень рано поняла, что все, что она делает, имеет последствия, что люди не просто хотят знать, как она выглядит, но и что она в это вкладывает», — цитирует газета New York Times слова американского дизайнера Тома Брауна, одевавшего Мишель Обаму на вторую инаугурацию ее супруга в 2013 году и съезд демократической партии в 2012 году.

Как отмечает издание, в отличие от своих предшественниц, Мишель Обама не ограничивала себя привязкой к одному или двум «любимым» брендам или дизайнерам, она появлялась в нарядах от более чем 40 дизайнеров со всего мира, не брезговала и одеждой массового производства.

«Наши отличия по вере, цвету (кожи), убеждениям — это не дополнение к тому, кто мы, они делают нас теми, кто мы есть», — сказала Обама в своем последнем выступлении на посту Первой леди.

Мишель Обама также отметилась своего рода «стильной дипломатией»: она зачастую встречалась с зарубежными лидерами в нарядах, созданных дизайнерами из этих стран или связанными с ними.

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Так, на ужин с королевой Елизаветой Второй Обаму одевал живущий в Лондоне американский дизайнер Том Форд, японского премьера в Вашингтоне она принимала в платье от Тадаши Шоджи (Tadashi Shoji), Индийского — в наряде от Наима Хана (Naeem Khan), президента Республики Корея — в платье от американского дизайнера корейского происхождения Ду-Ри Чанг (Doo-Ri Chung), председателя КНР — в платье от дизайнера Веры Вонг (Vera Wang), а для приема в честь итальянского премьера выбрала золотое платье от дома Versace.

В пятницу утром Мишель Обама покинет Белый дом.

Он будет пустовать без новой хозяйки еще по крайней мере полгода — Меланья Трамп будет продолжать жить в Нью-Йорке, пока сын нового президента Байрон Трамп не закончит учебный год. Для нее материнство тоже — прежде всего.

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