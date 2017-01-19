Самолет, получивший имя «Самара», совершил первый рейс в Курумоч
Авиалайнеру Airbus А319 с бортовым номером
Авиалайнеру Airbus А319 с бортовым номером
Свой первый после получения имени рейс самолет совершил 19 января. Символично, что портом назначения стал самарский аэропорт «Курумоч».
«Получив имя вашего города, наш самолет совершил первый полет именно в Самару — для экипажа это очень ответственная и приятная миссия. Для пилотов приятно не просто посадить самолет и поставить его в аэропорту, но и увидеть на борту герб города: это уже не обезличенный предмет, а одушевленный. Пассажиры также знали, что летят на именном самолете: перед началом полета я поздравил их с тем, что им выпала большая честь участвовать в первом «именном» рейсе, — рассказал капитан воздушного судна Олег Шнейдмиллер.
Лайнер имеет стандартную для данного типа воздушных судов двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 128 пассажиров: восьми — в
«Для авиакомпании “Россия” Самара занимает 20-е место по объемам перевозок, отсюда компания выполняет ежедневные полеты в
Это далеко не первый случай когда самолеты авиакомпании получают персональные имена в честь российских городов. Так, на внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой российских городов: «Москва», «Астрахань», «Владивосток», «Волгоград», «Грозный», «Екатеринбург», «Ижевск», «Казань», «Кострома», «Магадан», «Мурманск», «Нижний Новгород».
«Впервые именем нашего города назван пассажирский лайнер. Мне кажется, когда этот самолет будет прилетать в Самару, экипажу это будет небезразлично. Конечно, всегда почетно и похвально, когда в честь нашего города