Самолет, получивший имя «Самара», совершил первый рейс в Курумоч

Свой первый после получения имени рейс самолет совершил 19 января. Символично, что портом назначения стал самарский аэропорт «Курумоч».

«Получив имя вашего города, наш самолет совершил первый полет именно в Самару — для экипажа это очень ответственная и приятная миссия. Для пилотов приятно не просто посадить самолет и поставить его в аэропорту, но и увидеть на борту герб города: это уже не обезличенный предмет, а одушевленный. Пассажиры также знали, что летят на именном самолете: перед началом полета я поздравил их с тем, что им выпала большая честь участвовать в первом «именном» рейсе, — рассказал капитан воздушного судна Олег Шнейдмиллер.

Лайнер имеет стандартную для данного типа воздушных судов двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 128 пассажиров: восьми — в бизнес-классе и 120 — в экономическом. Эксплуатировать обновленный А319 планируется в основном на внутрироссийских линиях.

«Для авиакомпании “Россия” Самара занимает 20-е место по объемам перевозок, отсюда компания выполняет ежедневные полеты в Санкт-Петербург и еженедельные в Сочи. В период сезона отпусков компания выполняла рейсы в Ларнаку. Всего в 2016 году авиакомпания выполнила из Самары более трех тысяч рейсов, перевезя на них более 336 тыс. пассажиров. Всего в период новогодних праздников с 1 по 12 января авиакомпания “Россия” совершила из Самары более 220 рейсов перевезя на них более 16,7 тысяч пассажиров», — отмечают в авиакомпании.

Это далеко не первый случай когда самолеты авиакомпании получают персональные имена в честь российских городов. Так, на внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой российских городов: «Москва», «Астрахань», «Владивосток», «Волгоград», «Грозный», «Екатеринбург», «Ижевск», «Казань», «Кострома», «Магадан», «Мурманск», «Нижний Новгород».