Новый спортивный комплекс в Волгограде принимал в эксплуатацию губернатор Андрей Бочаров

Новый спортивный комплекс — второй объект в Волгоградской области, построенный по программе «500 бассейнов» на средства федерального и регионального бюджетов, а также образовательного учреждения. Первый спорткомплекс был возведен на территории Волгоградского социально-педагогического университета.

Новый бассейн ВолгГМУ удобно расположен и соответствует самым высоким параметрам. Ежедневно здесь смогут тренироваться до 600 человек, к услугам которых предоставляются шесть водных дорожек общей площадью 25 на 16 метров.