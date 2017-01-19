Новый спортивный комплекс в Волгограде принимал в эксплуатацию губернатор Андрей Бочаров
Современный
Современный
Новый спортивный комплекс — второй объект в Волгоградской области, построенный по программе «500 бассейнов» на средства федерального и регионального бюджетов, а также образовательного учреждения. Первый спорткомплекс был возведен на территории Волгоградского
Новый бассейн ВолгГМУ удобно расположен и соответствует самым высоким параметрам. Ежедневно здесь смогут тренироваться до 600 человек, к услугам которых предоставляются шесть водных дорожек общей площадью 25 на 16 метров.
Объект рассчитан и на людей с ограниченными возможностями здоровья: для них оборудованы пандусы, лифт, мобильные устройства для погружения в воду. Посещать спортивный комплекс смогут не только студенты медуниверситета — он доступен для всех жителей Волгограда, — сообщает ВДТВ