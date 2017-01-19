Самарцы из Крутых ключей просят власти решить их транспортные проблемы

Горожане, проживающие в микрорайоне Крутые ключи, выступили с предложением о развитии транспортной сети этой части города. Этот вопрос в четверг, 19 января, обсуждался на заседании комитета по транспорту и автомобильным дорогам губдумы.

Жители района совместно с общественной комиссией по транспорту предлагают несколько путей по улучшению доступности «Кошелева». Так, наряду с уже давно обсуждаемым транспортно-пересадочным узлом, в документе содержится предложение организации маршрутной сети в районе поселка Шведская слобода.

— Мы рекомендуем рассмотреть администрации города количество и места прохождения пешеходных маршрутов к железнодорожной станции Ягодная, изыскать деньги на их благоустройство и начать работы. Пока же это не сделано, РЖД и «Корпорация Кошелев» должны технически обеспечить подход к станции, — заявил председатель общественной комиссии по транспорту при комитете по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Сергей Блохин.

Впрочем, в минтрансе призывают думать о перспективе, ведь станция Ягодная не рассматривается как база для создания полноценного транспортно-пересадочного узла.

— В течении 1,5 лет совместно с инвесторами мы готовим проект развития дорожной инфраструктуры этой части города. В частности, готовится хордовое соединение Московского шоссе и федеральной части дороги от «Икеи» до перспективной магистрали «Центральной», — пояснил собравшимся министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. — Именно там, на пересечении, предполагается разместить транспортно-пересадочной узел. Платформа Ягодная в будущем не будет так востребована, как сейчас. Лучше ее перенести ближе к городу и узлу. Этот вопрос должен быть проработан вместе с РЖД. Эта мера может сэкономить дотации области на электрички.

Чиновник заверил, что несмотря на отдаленные планы, в этом году в бюджете предусмотрены средства на начало временного благоустройства подходов к станции Ягодная, которые должны получить разборные тротуары.