В крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч петербуржцев
Православные петербуржцы в ночь на 19 января приняли участие в Крещенских купаниях. К их услугам было почти три десятка купелей на территории Северной столицы.
Православные петербуржцы в ночь на 19 января приняли участие в Крещенских купаниях. К их услугам было почти три десятка купелей на территории Северной столицы.
Как сообщили «Фонтанке» в
В этом году в Северной столице было оборудовано 26 прорубей, где все желающие могли окунуться в ледяную воду под присмотром спасателей. По данным полиции,
Ранее МЧС публиковало всероссийскую статистику: по всей стране ныряли в прорубь более 1,8 миллиона человек.